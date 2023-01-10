جدة - نرمين السيد - أدانت حكومات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أمس الاثنين، اقتحام مئات من مناصرى الرئيس البرازيلى السابق جايير بولسونارو، الأحد، مقرات السلطات الرئيسية فى العاصمة برازيليا، معلنة تضامنها مع البرازيل ضد ما وصفته بـ "محاولات تقويض الديمقراطية فى البلاد.





وأصدر مكتب رئيس وزراء كندا، بيانًا قال فيه "نحن نقف مع البرازيل وهى تحمى مؤسساتها الديمقراطية، تدعم حكوماتنا الإرادة الحرة لشعب البرازيل. نتطلع إلى العمل مع الرئيس لولا دا سيلفا لتقديم المساعدة لبلداننا، ونصف الكرة الغربى، وخارجها". ومن جهته، قال رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو فى تغريدة، إن "احترام الحق الديمقراطى للناس أمر بالغ الأهمية فى أى ديمقراطية، بما فى ذلك بالبرازيل". وأضاف: "نؤكد مجددا دعمنا الرئيس لولا"، منددا بشدّة بـ"أعمال العنف" التى ارتكبت الأحد فى العاصمة البرازيلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا وكندا والمكسيك يدينون اقتحام مقرات السلطات الرئيسية فى البرازيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.