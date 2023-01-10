موسكو: عقوبات الغرب تتسبب فى تدهور الوضع الإنسانى فى سوريا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية أضاف نيبينزيا - فى اجتماع لـ مجلس الأمن الدولى: "أن الوفود الغربية تتحدث عن جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، لكنها تتهرب من موضوع آخر غير مريح - عقوباتها الجنائية أحادية الجانب، التى تطال السوريين العاديين".

وأضاف "هذه العقوبات عامل رئيسى فى تدهور الوضع الإنسانى فى سوريا، بل إن الدول الغربية تتعمد مفاقمة هذه العقوبات فى محاولة لاحتواء عملية تطبيع الأوضاع فى البلاد والنيل من مصداقية أفعال حكومتها الشرعية".

وبحسب الدبلوماسى الروسى، فإن الغرب يتعمد "خلق حواجز مصطنعة لعودة اللاجئين السوريين من دول الجوار خشية أن تحصل الحكومة السورية على مكاسب سياسية فى حال عودة أعداد كبيرة من السوريين.

وقال "نحن مقتنعون بضرورة وقف مثل هذه الألعاب السياسية حول سوريا هذا ليس موقفنا فقط، هذه إرادة الشعب السورى".