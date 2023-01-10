العالم اليوم - بالفيديو.. مباراة كرة قدم تتحول إلى "معركة شوارع"

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. مباراة كرة قدم تتحول إلى "معركة شوارع" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 يناير 2023 03:22 صباحاً - تحولت مباراة كرة قدم في كوستاريكا إلى معركة شوارع، حيث تبادل اللاعبون اللكمات والركلات في شجار جماعي صادم.

وأدت المواجهات التي كان من الممكن أن تتحول إلى كارثة، إلى إيقاف المباراة بين فريقي غواناكاستيكا وليبيريا مؤقتا، قبل استئنافها لاحقا.

وانفجرت الأحداث بعد 26 دقيقة، بينما كان ليبيريا متفوقا بنتيجة 2-1، ونشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع صادمة للمعركة.

ولم يتوقف "الحرب" التي شملت عددا كبيرا من لاعبي الفريقين إلا عندما تدخل الأمن، ثم أكد مسؤول في غواناكاستيكا أن المباراة ستستأنف بمجرد أن يهدأ الجميع.

واضطر المديران الفنيان إلى إجراء تغييرات كبيرة على فريقيهما لإخراج اللاعبين الذين انخرطوا في الشجار، حيث استكمل الحكم اللعب بسلام وانتهت المباراة بالتعادل 3-3.

وقال دييغو مادريغال لاعب وسط فريق ليبيريا: "هذه وصمة عار على كرة القدم الوطنية. هذا لا يمكن أن يحدث حتى في ملاعب الشوارع".