79 قتيلا و345 مصابا حصيلة حوادث الطرق فى أوغندا خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - وأصدرت الوكالة، بيانًا صحفيًا، أمس الاثنين، قالت فيه إنه الفترة من الأول وحتى الثامن من يناير الجارى شهدت أوغندا سقوط 79 قتيلا و345 مصابا فى حوادث طرق متفرقة على امتداد البلاد، وأن هذا العدد من الضحايا وقع فى 340 حادثا مروريا ما بين مروع ومتوسط فيما لم يتجاوز عدد حوادث الطرق الصغرى التى أسفرت عن سقوط مصابين 106 حوادث خلال نفس الفترة.
وأشارت إلى سقوط 55 قتيلا فى عموم أنحاء البلاد خلال الفترة ما من 23 وحتى 26 ديسمبر الماضى فى 206 حوادث طرق شهدته البلاد خلال موسم أعياد الكريسماس نتيجة رعونة القيادة واحتساء الكحول والمواد المخدرة.
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