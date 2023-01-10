وزير الخارجية الصينى الجديد يتعهد بالحفاظ على علاقات قوية مع روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، أصدرت وزارة الخارجية الصينية، بيانًا صحفيًا، أمس الاثنين، قالت فيه إن كبار الدبلوماسيين من الصين وروسيا أجروا محادثة هاتفية فى وقت سابق اليوم، وأن تشين جانج قال "أنا مستعد للحفاظ على علاقات وثيقة مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف".
وأكد تشين جانج، أن بكين مستعدة لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع موسكو.. قائلا "نحن مستعدون للعمل مع روسيا من أجل تنفيذ التوافق الهام الذى تم التوصل إليه بين قادة البلدين ومواصلة دفع العلاقات بين الصين وروسيا إلى الأمام بلا توقف".
وفقًا لما قاله تشين، فإن التوجيه الاستراتيجى للزعيم الصينى شى جين بينج والرئيس الروسى فلاديمير بوتين ساعد فى دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستوى عالٍ للغاية.
وشدد وزير الخارجية الصينى على أن العلاقات الصينية الروسية تقوم على مبادئ عدم الولاء مع أى كتل، وعدم المواجهة، مع عدم استهداف أى طرف ثالث.
وشغل تشين جانج، 56 عامًا، منصب سفير الصين لدى الولايات المتحدة بين يوليو 2021 وديسمبر 2022.
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