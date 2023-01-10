«القاهرة الإخبارية»: زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن زلزال بقوة 7.7 درجة ضرب إندونيسيا، إذ أن مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى، ذكر اليوم الاثنين، إن زلزالا بقوة 7.7 درجة ضرب منطقة تانيمبار فى إندونيسيا.





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