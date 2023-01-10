العالم اليوم - النني يقود أرسنال إلى عبور أوكسفورد

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 يناير 2023 12:22 صباحاً - تغلب أرسنال على مضيفه أوكسفورد من الدرجة الثالثة بثلاثية نظيفة في الدور الثالث من مسابقة كأس إنجلترا، الإثنين، وضرب موعدا مع مانشستر سيتي في الدور التالي.

وصمد أوكسفورد في الشوط الأول، قبل أن ينهار على مدى 13 دقيقة منتصف الشوط الثاني عندما تلقت شباكه 3 أهداف.

وخاض أرسنال المباراة بتشكيلة قوية لا سيما في خط الهجوم، بقيادة بوكايو ساكا وأدي نكيتيا والبرازيلي غابريال مارتينيلي.

وافتتح المصري محمد النني التسجيل للفريق اللندني من كرة رأسية إثر تمريرة من البرتغالي فابيو فييرا من ركلة حرة (63)، قبل أن يضيف نكيتيا الثاني اثر تمريرة بينية من فييرا أيضا فراوغ الحارس إدوارد ماكغينتي وسدد في الشباك (70)، ثم الثالث بعد تمريرة من مارتينيلي ليغمز الكرة من فوق الحارس (76).

ويتصدر أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، الذي اكتسح تشلسي برباعية نظيفة الأحد في مسابقة الكأس أيضا.

وكان الدور الثالث شهد مفاجأتين من العيار الثقيل، تمثلتا بفوز ستيفينج المغمور على أستون فيلا 2-1، وخروج نيوكاسل صاحب المركز الثالث في الدوري الممتاز أمام شيفيلد ونزداي من دوري "تشامبيونشيب" 1-2.