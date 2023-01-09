القاهرة الإخبارية: مصرع شخصين بعد تحطم طائرة أقصى شمال روسيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة أن الطائرة من طراز An-2K وكانت تقل اثنين من أفراد الطاقم و10 ركاب عندما تحطمت على بعد حوالى 10 كيلومترات "6 أميال" من قرية كاراتيكا فى منطقة نينيتس ذاتية الحكم.
وأضافت: «وفقا لراكب، فإن شخصين لقيا حتفهما، ومن المقرر أن يسافر فريق أرضى إلى الموقع، على متن عربات ثلجية وطائرة هليكوبتر».
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