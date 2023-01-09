مراسل «القاهرة الإخبارية»: دعم أوروبا لأوكرانيا فاقم من أزمة الطاقة

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن روسيا كانت تراهن على عدم استمرار الدعم الغربى لـ«أوكرانيا»، وظهر ذلك فى إعلان إيطاليا اليوم بشأن وقف إمداد «كييف» بالأسلحة حتى نهاية العام الحالى.





وأضاف «مشيك» خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية دينا زهرة بقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أن مواصلة الدول الغربية دعمها لـ«كييف» أثر بشكل سلبى على أزمة الطاقة لديها، بسبب قراراتها غير المدروسة فى التعامل مع «موسكو». وأوضح أن قدرة الاقتصاد البريطانى ساعدت «لندن» على مواصلة دعمها لأوكرانيا، وذكر أن الأسلحة الغربية أبطأت تقدم القوات الروسية، لكن ذلك لن يغير من أهداف العملية العسكرية.

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