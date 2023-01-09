العالم اليوم - لوريس يخلع قفاز "الديوك" نهائيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 يناير 2023 11:18 مساءً - أعلن هوغو لوريس حارس وقائد منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 2018، الإثنين، اعتزاله اللعب الدولي في سن 36 عاما.

وخاض لوريس 145 مباراة مع منتخب "الديوك"، وهو رقم قياسي، في الفترة من 2008 إلى 2022، وقاد الفريق 121 مرة في رقم قياسي آخر.

وظهر لوريس لأول مرة دوليا في 2008 وشارك في بطولة أوروبا أعوام 2012 و2016 و2020، إضافة إلى كأس العالم 2010 و2014 و2018 و2022.

وقاد لوريس فرنسا للفوز بكأس العالم 2018، قبل أن يقودها مرة أخرى إلى النهائي هذا العام في قطر حين خسرت أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.