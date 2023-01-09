الولايات المتحدة: إيران قد تكون ساهمت بجرائم حرب في أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 10:27 مساءً - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأثنين، إن أول ما ينوى نقله خلال زيارته المقررة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، هو حقيقة أن الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا بأمن إسرائيل، وهذا لن يتغير، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤيدًا أساسيًا وثابتًا لإسرائيل طالما كان في الخدمة العامة.

وأضاف سوليفان، في تصريحات صحفية، أنه سيتحدث عن التحديات والفرص في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة، بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران.

وأوضح مستشار الأمن القومي الأميركي، أن إيران قد تكون ساهمت بجرائم حرب بأوكرانيا عبر مساعدتها لروسيا، مشددا على أن واشنطن تشارك إسرائيل نفس القلق بشأن تهديدات إيران.

وأكد أن إدارة "بايدن" ستستمر في دعم حل الدولتين، قائلا: سنعارض السياسات والممارسات التي تقوض قابلية حل الدولتين للحياة أو التي تتعارض بشدة مع الوضع التاريخي الراهن في القدس، وسأكون واضحًا ومباشرًا بشأن هذه النقاط.