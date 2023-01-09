الأرصاد البريطانية تحذر من موجات برد مفاجئة تضرب البلاد قبل نهاية يناير

جدة - نرمين السيد - وقال خبراء الأرصاد إن مخاطر تساقط الثلوج فى المملكة المتحدة تلوح فى الأفق، حيث يتوقع مكتب الأرصاد الجوية "أمطار شتوية" فى الأيام المُقبلة.

وكشفت صحيفة "اكسبريس" البريطانية، اليوم الاثنين، أن نوبة أكثر برودة قد تضرب أجزاء من بريطانيا فى أقل من أسبوعين بقليل، لكن ما ستجلبه بالضبط لم يتحدد بعد.

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم مكتب الأرصاد الجوية نيكولا ماكسى قولها " تظل درجات الحرارة معتدلة فى معظم أنحاء البلاد هذا الأسبوع، وتتجه نحو الانخفاض مع اقترابنا الأسبوع المُقبل".

وأضافت: "ومع ذلك على الرغم من أن درجات الحرارة ربما تكون أكثر برودة مما هى عليه مؤخرًا، إلا أننا لا نتوقع أى شيء غير عادى، على الرغم من أن بعض الفواصل الباردة من المحتمل أن تؤدى إلى ظروف شتوية فى بعض الأحيان فى الوقت الحالى، ليس هناك يقين بشأن كمية الثلوج التى يمكن أن تتساقط على البلاد.

وقال إيان سيمبسون، عالم الأرصاد الجوية فى مدونته: "إن التوقعات الحالية هى أكثر مما كنا نواجهه خلال الأسبوعين الماضيين، مع طقس معتدل ورطب بشكل عام وأنظمة ضغط منخفض تتحرك بانتظام من شمال الأطلسى".

وأضاف: "غالبًا ما يصبح الجو أكثر اعتدالًا مما حدث مؤخرًا فى اسكتلندا، حيث غالبًا ما تدفع بعض الكتل الجوية البحرية الاستوائية الأكثر دفئًا إلى الأجزاء الشمالية من بريطانيا".