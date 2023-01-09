رئيس الوزراء العراقى يؤكد مواقف بلاده الثابتة إزاء القضيّة الفلسطينية

جاء ذلك خلال لقائه مبعوث الرئيس الفلسطينى رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة جبريل الرجوب، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن الرجوب حمل إلى السودانى رسالة من الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن"، تضمنت الشكر للعراق ولمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، والتأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكان الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد، أكد - خلال لقائه فى وقت سابق اليوم مع مبعوث الرئيس الفلسطينى رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة جبريل الرجوب - على موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأنه حريص على تقديم المساعدة بما يدعم القضية الفلسطينية.
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