العالم اليوم - 3 صفقات منتظرة.. خطة الأهلي لمونديال الأندية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 يناير 2023 10:20 مساءً - تغيرت خطة النادي الأهلي المصري، ومديره الفني السويسري مارسيل كولر، بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، منتصف شهر ديسمبر الماضي، استضافة المغرب لكأس العالم للأندية.

قرار فيفا بإسناد المغرب حق تنظيم البطولة، أدى إلى استدعاء وصيف البطولة الأفريقية الموسم الماضي، النادي الأهلي للمشاركة في البطولة، ليشارك الوداد المغربي بطل دوري أبطال أفريقيا بصفته ممثلا للبلد المضيف، ليحل محله الأهلي بطلا للقارة السمراء.

ويأمل الأهلي في تلك المشاركة القادمة، أن يكسر إنجازه بتحقيق المركز الثالث بالبطولة 3 مرات، كان آخرها في آخر نسختين 2021، و2022.

اجتماعات فنية

وعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي، وكولر المدير الفني للفريق، ولجنة التخطيط بالنادي، جلسات عديدة، لتحديد احتياجات الفريق للمنافسة على مركز متقدم في البطولة.

الأهلي كان قد تعاقد فترة الانتقالات الصيفية الماضية مع 3 صفقات، وهم برونو سافيو لاعب نادي بوليفار البوليفي، بالإضافة لثنائي سيراميكا كليوباترا شادي حسين، ومصطفى ميسي.

إصابات

ولكن اصطدم الأهلي بتراجع أداء بعض اللاعبين بعد أسابيع من انطلاقة الموسم، بالإضافة إلى إصابة ثنائي الفريق أكرم توفيق، وكريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي ليتأكد غيابهما حتى نهاية الموسم، ومصطفى شوبير الحارس الثالث بالفريق والذي تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة، ويحتاج 4 أسابيع للعودة للملاعب.

صفقات الشتاء

وأتم الأهلي تعاقده خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، مع خالد عبد الفتاح ظهير أيمن سموحة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء، ومروان عطية لاعب وسط الاتحاد السكندري، ومحمد الضاوي "كريستو" مهاجم النجم الساحلي وهداف الدوري التونسي لمدة 4 مواسم ونصف مقابل مليون و250 ألف دولار، منهم 900 ألف دولار مستحقات الأهلي لدى النجم الساحلي بشأن اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي.

وسيقوم الأهلي بقيد كريستو تحت السن، حيث مازال يبحث كولر عن مهاجم أجنبي ليصل للعدد الأقصى من اللاعبين الأجانب في قائمته فوق السن، حيث يتواجد حاليا 4 لاعبين، وهم: بيرسي تاو، وأليو ديانغ، وعلي معلول، وبرونو سافيو.

ومازال كولر محتاجا لدعم مركز المهاجم في ظل عدم اعتماده على مهاجم واحد بشكل أساسي، قبل أن يقرر رحيل حسام حسن، بصحبة الناشئ زياد طارق إلى سموحة، ضمن صفقة انتقال خالد عبد الفتاح إلى الفريق الأحمر.

وحاول الأهلي ضم المهاجم الغاني عزيز يعقوبو لاعب ريو آفي البرتغالي، قبل أن يتراجع عن الصفقة بسبب عدم اجتياز اللاعب الكشف الطبي.

موقف كهربا

ولا يزال موقف محمود عبد المنعم كهربا غامضا، حيث تنتهي فترة إيقافه يوم 11 يناير الجاري، وصرح رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة المصري عامر حسين، بأنه سيتم مخاطبة فيفا لتحديد مدى صحة مشاركة اللاعب من عدمها بعد انتهاء فترة الإيقاف في ظل عدم دفع الغرامة لصالح نادي الزمالك.

صفقات منتظرة

ريهام حمدي الناقدة الرياضية أوضحت أن الأهلي لم يكن يفكر في ضم ظهير أيمن، ولكن إصابة أكرم توفيق دفعت الأهلي للبحث عن لاعب آخر بجانب محمد هاني.

وأشارت ريهام في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن تركيز الأهلي قبل الميركاتو، كان ضم 3 لاعبين فقط في مركز المهاجم، ولاعب في مركز الجناح يلعب بقدمه اليسرى، بالإضافة لصانع ألعاب، وفقا لطلبات كولر.

ونجح الأهلي في التعاقد مع لاعب واحد من المطلوبين الثلاثة وهو التونسي كريستو الذي يجيد اللعب بقدمه اليسرى.

وترى ريهام حمدي أن المصابين طاهر محمد طاهر، وبيرسي تاو، ومصطفى شوبير، يمكنهم العودة للانتظام في المباريات بشكل طبيعي قبل كأس العالم للأندية، وهو ما سيدعم صفوف الفريق.

ورغم ذلك ترى حمدي، أن الأهلي يحتاج للتعاقد مع حارس مرمى ليخلق منافسة مع محمد الشناوي حارس الفريق الذي اهتز مستواه خلال الفترة الأخيرة، فيما استبعدت فكرة التعاقد مع مدافع حال عدم رحيل أحد اللاعبين بالخط الخلفي، وإلا إذا رحل أحدهم في ظل عدم قناعة كولر بمستوى بعض اللاعبين فسيبحث وقتها الأهلي عن بديل في مركز المدافع.

وينتظر الأهلي مواجهات صعبة بكأس العالم للأندية في مشاركته الثامنة عبر التاريخ بالبطولة، حيث يلتقي في المباراة الأولى بكأس العالم أمام أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير، في افتتاح البطولة.