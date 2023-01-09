مراسل «القاهرة الإخبارية»: زيارة بايدن للمكسيك تحمل مقترحا حاسما

جدة - نرمين السيد - يزور الرئيس الأمريكى جو بايدن المكسيك، حاملًا حقيبة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، من المتوقع مناقشتها خلال القمة الثلاثية التى ستجمعه مع الرئيس المكسيكى، أندريس مانويل لوبيس أوبرادور، وجاستن ترودو رئيس الوزراء الكندى.





وقال رامى جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من العاصمة الأمريكية واشنطن، إن الرئيس بايدن يسعى بشكل رئيسى للتعاون مع المكسيك، من أجل ضبط الحدود المشتركة بين البلدين فيما يخص ملف المهاجرين، مشيرًا إلى أن المكسيك تعد البوابة الرئيسية لدخول المهاجرين للأراضى الأمريكية. وأضاف أن الخطة الأمريكية الرئيسية، تتضمن إعادة 30 ألف مهاجر غير شرعى لبلدانهم فى أمريكا اللاتينية، مقابل استقبال الولايات المتحدة لـ30 ألفًا آخرين، وتوفيق أوضاعهم القانونية كمهاجرين، وتوطينهم فى الولايات الجنوبية، ومساعدتهم فى الحصول على وظائف.

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