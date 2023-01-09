القاهرة الإخبارية.. السعودية: لا قيود على أعداد أو أعمار الحجيج هذا العام

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزير الحج والعمرة السعودى الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، ذكر أن حكومة المملكة لن تفرض قيودًا على أعداد أو أعمار الحجيج هذا العام، وذلك فى تصريح له خلال افتتاح «إكسبو - الحج 2023».





وأوضح أن أعداد الحجّاج فى موسم 1444هـ ستعود كما كانت قبل جائحة كورونا، دون شروط على العمرة، وانطلقت اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج"، الذى تنظمه وزارة الحج والعمرة، ويستمر حتى 12 يناير الجارى، برعاية أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل. ومنذ انتشار جائحة كورونا قبل نحو ثلاث سنوات، أُجبرت السلطات السعودية على تقليص عدد الحجاج بشكل كبير، إلا أنها بدأت فى زيادة ملحوظة آخر موسم حج فى أبريل 2022، إذ سمحت لمليون مسلم بأداء فريضة الحج من داخل المملكة وخارجها، ما يجعل إجراءها الأحدث بمثابة بشرى سارة كبيرة لراغبى أداء فريضة الحج هذا العام.

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