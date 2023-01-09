عاجل.. القاهرة الإخبارية: أمريكا والمكسيك وكندا يدينون العنف فى البرازيل

جدة - نرمين السيد - وأُقيل مدير أمن العاصمة البرازيلية برازيليا، فى وقت سابق اليوم الاثين، بعد أحداث العنف والاحتجاجات التى قام بها أنصار الرئيس اليمينى السابق بولسونارو.

وقال إيبانييس روشا، حاكم مقاطعة برازيليا الفيدرالية، على "تويتر": لقد قررت إقالة أندرسون توريس، مدير الأمن فى برازيليا، الذى كان مُقربًا من الرئيس السابق بولسونارو، بحسب موقع "إن.تى.فى" الألمانى.

وكلف حاكم العاصمة برازيليا، جميع قوات الأمن بالاستنفار الأمنى والقبض على المسؤولين عن أعمال العنف والاحتجاجات، التى شهدتها العاصمة أمس الأحد.

واعتُقِل 150 شخصًا على الأقل من أنصار رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو، بعد أن شهد، أمس الأحد، اقتحام ونهب مقار السلطات الرئيسية فى البلاد، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

واقتحم أنصار جايير بولسونارو، اليوم الأحد، مبنى الكونجرس والقصر الرئاسى ومقرات الوزارات والمحكمة العليا فى العاصمة برازيليا، بعد أن كسروا الطوق الأمنى المضروب حول هذه المنشآت، وذلك احتجاجًا على عودة الرئيس اليسارى "لولا دا سيلفا" إلى الحكم مجددًا، الأسبوع الماضى.