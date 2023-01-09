العالم اليوم - انطلاق اجتماعات مجموعات عمل منتدى النقب في أبوظبي

انتم الان تتابعون خبر انطلاق اجتماعات مجموعات عمل منتدى النقب في أبوظبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 يناير 2023 07:20 مساءً - انطلقت اليوم أعمال الاجتماع الأول لمجموعات عمل منتدى النقب في أبوظبي بحضور مسؤولين من الدول الست الأعضاء، التي تضم دولة الإمارات والبحرين ومصر والمغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، لمواصلة إنشاء جسور التواصل والحوار وتعزيز التعايش السلمي في جميع أنحاء المنطقة.

وتعتبر هذه الاجتماعات استكمالا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في مارس 2022 في النقب، حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون بين الدول وتحقيق مصالح شعوب المنطقة، بما فيها الشعب الفلسطيني، حيث تواصل دولة الإمارات دعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة المتمثلة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويأتي عقد منتدى النقب على ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام، وهو عبارة عن منصة تعاون إقليمي أسستها الدول الست الأعضاء، والتي تقوم على الأهداف الأساسية المشتركة المتمثلة في تعزيز الرخاء والاستقرار والازدهار على الصعيد الإقليمي ودعم مصالح كافة دول المنطقة والتنمية المستدامة، وتوفير الحلول للتحديات القائمة بما يحقق مستقبلا أفضل للأجيال المقبلة.

جدير بالذكر أن اجتماعات أعمال مجموعات العمل تستمر لمدة يومين، تبحث خلالها فرص التعاون المشترك في عدد من المجالات، حيث التزمت الدول المشاركة بالمضي قدما في العمل المشترك في مجالات الأمن الغذائي، وتكنولوجيا المياه، والطاقة النظيفة، والسياحة، والرعاية الصحية، والتعليم والتعايش، والأمن الإقليمي.