العالم اليوم - "خليجي 25".. لماذا يرتدي منتخب الكويت اللون الأزرق؟

انتم الان تتابعون خبر "خليجي 25".. لماذا يرتدي منتخب الكويت اللون الأزرق؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 يناير 2023 07:20 مساءً - اعتادت المنتخبات الوطنية ارتداء ألوان مشتقة من أعلامها، لكن المنتخب الكويتي كان أحد المنتخبات التي كسرت هذه القاعدة، بارتداء قميص بلون أزرق، لون لا يوجد في علمه.

وتأسس الاتحاد الكويتي لكرة القدم عام 1952، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد 10 سنوات، ليشتهر بارتداء اللون الأزرق، الذي لا يرتديه أي منتخب عربي آخر، عدا منتخب الصومال.

لماذا الأزرق؟

لا يقدم أرشيف الكرة الكويتية إجابة قاطعة عن سبب ارتداء اللون الأزرق للمنتخب، لكن هناك سببين هما الأبرز.

صحيفة "البلاد" نشرت تصريحات للنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين، الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، يشرح خلالها سبب ارتداء اللون الأزرق الذي لا يوجد في علم الكويت.

الشيخ دعيج بن سلمان قال إن الأمر يعود إلى عام 1958 عندما ذهب المنتخب الكويتي إلى البحرين لخوض مباراة ضد منتخبها، لكنه واجه نادي المحرق البحريني الذي يرتدي اللون الأحمر، وهو نفس لون المنتخب الكويتي آنذاك، ليضطر الضيوف إلى اختيار لون مختلف ليتجهوا إلى اللون الأزرق الذي بات بعد ذلك هو الأساسي.

وتشير العديد من المصادر الأخرى إلى أن اللون الأزرق تم تفضيله بسبب ارتباط الشعب الكويتي بالبحر، نظرا لوقوع دولة الكويت على ساحل الخليج العربي.

اللون الأزرق يمثل المشهد الذي يراه سكان المنطقة الساحلية بدولة الكويت، حيث كان العمل في الصيد رائجا والتعامل اليومي مع البحر أمرا طبيعيا، لذلك تم اختيار لون البحر لقميص المنتخب.

ألوان العلم الكويتي تضم الأحمر والأبيض والأخضر والأسود، وهي ألوان تتشابه مع نظيرتها في العلم الإيطالي الذي يضم الأحمر والأبيض والأخضر.

ومثل الكويت، يرتدي المنتخب الأوروبي المتوج بكأس العالم 4 مرات اللون الأزرق أيضا، الأمر الذي دفع البعض للإشارة إلى أن المنتخب الكويتي استوحى الفكرة من منتخب "الآتزوري".