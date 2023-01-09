الهند: إلغاء 150 رحلة طيران و30 رحلة قطار

الهند: إلغاء 150 رحلة طيران و30 رحلة قطارأدت موجة البرد والضباب الكثيف في الهند، اليوم الاثنين، الى إلغاء 150 رحلة طيران، و29 رحلة قطار، بشمال البلاد.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن دائرة الأرصاد الجوية الهندية القول: إن الضباب تشكل، بسبب الرطوبة العالية في ولاية البنجاب، وامتد ليصل إلى ولايات وأقاليم شانديغار، ودلهي، وأوتار براديش".

وترجح الدائرة، استمرار الضباب الكثيف في مدينة دلهي خلال الليل وساعات الصباح اليومين المقبلين، بسبب الرياح والرطوبة العالية في سهول الغانغ الهندية، وستستمر في مناطق متفرقة خلال الأيام الـ 3 المقبلة.

وأفادت قناة NDTV الهندية، بأن موجة برد قارس تضرب شمال الهند لليوم الـخامس على التوالي".

وأضهرت صور الأقمار الصناعية، أن الضباب يمتد من ولاية البنجاب، والأقاليم الشمالية الغربية، لولاية راجستان، وصولا إلى ولاية بيهار، وكذلك في ولايات وأقاليم هاريانا، وشانديغار، ودلهي وأوتار براديش.