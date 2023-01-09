أوغندا تتوقع إعلان نهاية تفشى فيروس الإيبولا فى البلاد

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة الأوغندية - حسبما ذكرت قناة "فرنسا 24" فى نشرتها الناطقة باللغة الإنجليزية - إنه إذا لم يتم الإبلاغ عن أى إصابة جديدة بحلول يوم غدا، فستعلن الوزارة رسميا نهاية تفشى الوباء يوم الأربعاء.

ووفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، ينتهى تفشى المرض عندما لا توجد حالات جديدة لمدة 42 يوما متتاليا، أى ضعف فترة حضانة الإيبولا.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الأوغندية إيمانويل أنيبيونا، فى دعوة موجهة للصحفيين، إن مراسم الإعلان ستجرى فى منطقة "موبيندى" بوسط البلاد وهى بؤرة تفشى الفيروس.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ إعلان السلطات الأوغندية عن التفشى الأخير للوباء فى "موبيندى" فى 20 سبتمبر الماضى، سجلت الدولة الواقعة فى شرق إفريقيا، 142 إصابة مؤكدة بالفيروس و56 حالة وفاة، مع وصول المرض إلى العاصمة كمبالا.