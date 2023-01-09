بايدن يعلن حالة الطوارئ فى ولاية كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - وذكر البيت الأبيض - فى بيان نشره على موقعه الرسمى اليوم - أن الرئيس بايدن أعلن حالة طوارئ فى ولاية كاليفورنيا، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة الاستجابة الحكومية والقبلية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن العواصف الشتوية المتتالية والقاسية والفيضانات والانهيارات الطينية التى بدأت فى 8 يناير 2023 ومازالت مستمرة.

ويجيز إجراء بايدن لوزارة الأمن الداخلى والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ تنسيق جميع جهود الإغاثة فى حالات الكوارث، بهدف التخفيف من المشقة والمعاناة التى تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين وتقديم المساعدة المناسبة. وعلى وجه التحديد، فإن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ مخولة بتحديد وتعبئة وتوفير، وفقا لتقديرها، المعدات والموارد اللازمة للتخفيف من آثار حالة الطوارئ.

وشهدت ولاية كاليفورنيا طقس أكثر تقلبا الأحد، حيث اكتسحت العواصف الرعدية والثلج والرياح القوية الجانب الشالى من الولاية، مما ينبئ بسلسلة أخرى من العواصف المقبلة، ويزيد احتمال فيضانات فى الطرق وارتفاع مستوى مياه الأنهار والانهيارات الطينية فى الأراضى التى شهدت أيام مستمرة من المطر، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية.