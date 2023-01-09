«إكسترا نيوز» تعرض تقريرا عن الدعم العسكرى الغربى لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرًا حول الدعم العسكرى الغربى لأوكرانيا، حيث أكد التقرير أن المدد العسكرى الغربى يشكل نقطة التوازن التى تعتمد عليها أوكرانيا فى مواجهة العملية العسكرية الروسية.





وأشار التقرير إلى أنه مع اقتراب الأزمة من دخولها عامها الأول ما زالت المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة والكثير من الدول الأوروبية تتدفق على كييف.

وأضاف أن الولايات المتحدة كشفت أحدث دفاعاتها من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتى تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار، تشمل خصوصا 50 مدرعة من طراز برادلى وعشرات المدرعات الأخرى.

وتابع التقرير أن الشريحة الجديدة تتألف من أسلحة بمليارين و85 مليون دولار على شكل طلبيات من صناعة الدفاع ولا تشمل دبابات هجومية تطالب بها كييف، وبحسب مسؤولين فى وزارة الدفاع الأمريكية فإن هذه تمثل أعلى شريحة من المساعدات العسكرية من حيث القيمة الإجمالية التى تعهدت بها واشنطن، وهى تشمل 50 مدرعة برادلى مزودة بمدفع 25 ملم وقاذفة صواريخ مضادة للدبابات.