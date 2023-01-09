العالم اليوم - رقم قياسي للزوّار الخليجيين للبصرة بأول يومين من "خليجي 25"

انتم الان تتابعون خبر رقم قياسي للزوّار الخليجيين للبصرة بأول يومين من "خليجي 25" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 يناير 2023 06:22 مساءً - شهدت مدينة البصرة خلال أول يومين من بطولة "خليجي 25"، إقبالا جماهيريا كبيرا من ضيوف دول الخليج، الذين وصلوا عبر مختلف المنافذ البرية والجوية، للاستمتاع بأجواء البطولة والمساهمة في إنجاح عرس الكرة الخليجية ليصل عدد الزوار إلى أعداد قياسية تبشر بارتفاع العدد خلال الأيام المقبلة.

وكشف اللّواء الدكتور عمر عدنان الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق، خلال تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن عدد الزوار الذين قدموا إلى مدينة البصرة في أول يومين من بطولة "خليجي 25"، عبر منفذي مطار البصرة الدولي ومنفذ سفوان الحدودي، بلغ نحو 34 ألف شخص، وذلك بفضل التسهيلات التي تم تقديمها لمختلف الوفود المشاركة من منتخبات وممثلي وسائل الإعلام والجماهير، وذلك بناء على توجيهات الحكومة العراقية.

وقال الوائلي: " تم إعفاء ضيوف البطولة من كل الرّسوم والفيزا والاكتفاء بختم الدخول فقط، ووضعنا خطة عمل دقيقة لتنفيذ ذلك على مدار 24 ساعة، مما أسهم في عملية الدخول وفق انسيابية عالية وبلا تأخير.

وأضاف: "كان لهذه الإجراءات التبسيطية الدور الكبير في تسجيل هذا العدد الهائل من الزّوار من كافة دول الخليج، حيث تسير الخطة بالشكل المطلوب، ونحن مستمرون من خلال تواجد فرقنا بشكل ميداني، لضمان دخول كافة الإخوة والأشقاء إلى العراق في ظروف إيجابية ".

وتمنى رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق، أن تواصل البطولة استقبال المزيد من الجماهير الخليجية خلال بقية أيام المنافسات، وأن ينتهي الحدث دون تسجيل أية حوادث تذكر، حتى تثبت البطولة أن العراق بلد عريق محب لدول الجوار، وبإمكان الجماهير الحضور والتجوال في مدينة البصرة بدون أي عناء أو تعقيدات، وفي ظل وضع أمني تام.

وشهدت شوارع وطرقات مدينة البصرة حركية واسعة منذ الأيام الأولى للبطولة، حيث توافدت الجماهير من دول الخليج بشكل واضح سواء عن طريق البر أو الجو، وحضر مشجعو المنتخبات المشاركة في مدرجات البطولة، مما شجع المزيد من الجماهير الأخرى للسفر وحضور عرس الكرة الخليجية الذي يعود للعراق بعد غياب 44 عاما .