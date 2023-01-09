العالم اليوم - "خليجي 25" وسط الأمطار.. فوز مثير لعُمان واليمن أول المودعين

انتم الان تتابعون خبر "خليجي 25" وسط الأمطار.. فوز مثير لعُمان واليمن أول المودعين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 يناير 2023 06:22 مساءً - حقق المنتخب العماني انتصارا مثيرا، بنتيجة 3-2، على المنتخب اليمني، ضمن منافسات المجموعة الأولى في بطولة "خليجي 25" المقامة في مدينة البصرة جنوبي العراق.

وشهدت المباراة أمطارا غزيرة، ملأت استاد "جذع النخلة" في البصرة، وزادت المباراة إثارة، وأشعلت المدرجات التي اكتظت بأكثر من 60 ألف متفرج.

وبدأ المنتخب العماني التسجيل، في الدقيقة الثانية، مستغلا خطأ لمدافع اليمن محمد المسلمي الذي سجل في مرماه.

لكن المنتخب اليمني عاد وسجل هدفين، عن طريق عبد الواسع المطري (12) وعمر الداحي (30)، لكن المنتخب العماني سجل التعادل عن طريق أرشد العلوي.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أضاع منتخب عمان ركلة جزاء، لأرشد العلوي، بسبب الأرضية الزلقة.

ولكن الأحمر العماني عاد ليسجل هدف التقدم ويجعل النتيجة 3-2، بفضل هدف عصام الصبحي (47).

وقدم منتخب اليمن مباراة كبيرة، وكاد أن يتعادل، لكن نجمه محمد الداحي أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 95، ليكتب النهاية الحزينة لليمن.

وبهذه الهزيمة، أصبح المنتخب اليمني أول المودعين للبطولة، بعد هزيمته في مباراتين، أمام السعودية وعمان.