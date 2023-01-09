«القاهرة الإخبارية»: الاتحاد الأوروبى يدعم باكستان بـ87 مليون يورو

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل لها، أن الاتحاد الأوروبى أعلن تقديم 87 مليون يورو لباكستان، بهدف دعم النمو الاقتصادى الأخضر والشامل، والوصول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز القوى العاملة الماهرة فى باكستان.





وتعد هذه الحزمة جزءًا من برنامج دعم الاتحاد الأوروبى لباكستان فى عملية إعادة التأهيل وإعادة الإعمار بعد الفيضانات، وستعمل الحزمة على تحسين سلاسل القيمة الزراعية، وتوفير الوصول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز توافر القوى العاملة الماهرة. ووقع الدكتور كاظم نياز، سكرتير وزارة الشؤون الاقتصادية والدكتورة رينا كيونكا، سفيرة الاتحاد الأوروبى اتفاقيات لثلاثة برامج تنموية جديدة بتمويل 87 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى، وجرى تصميم البرامج الثلاثة بالتعاون الوثيق مع الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات. تعد البرامج جزءًا من جهود التنسيق الأوسع التى يبذلها الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه والتى تتجسد من خلال مبادرة فريق أوروبا، كما يساهمون أيضًا فى البوابة العالمية للاتحاد الأوروبى، وهى الاستراتيجية الأوروبية لتعزيز الروابط الذكية والنظيفة والآمنة فى القطاعات الرقمية والطاقة والنقل ولتعزيز أنظمة الصحة والتعليم والبحث فى جميع أنحاء العالم.

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