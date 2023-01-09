العالم اليوم - قرار مؤثر في الحرب.. هل تصل دبابات بريطانيا لأوكرانيا أخيرا؟

انتم الان تتابعون خبر قرار مؤثر في الحرب.. هل تصل دبابات بريطانيا لأوكرانيا أخيرا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 يناير 2023 05:26 مساءً - تدرس الحكومة البريطانية تزويد أوكرانيا بالدبابات البريطانية لأول مرة منذ اندلاع الحرب مع روسيا، وذلك لمحاربة القوات الروسية، وفقا لمحطة سكاي نيوز.

ماذا تعني هذه الخطوة؟

مثل هذه الخطوة من شأنها أن تمثل زيادة كبيرة في الدعم الغربي لأوكرانيا، ويمكن أن تساعد في حث حلفاء الناتو الآخرين، ولا سيما ألمانيا، على أن يحذوا حذوها، وفقا لسكاي نيوز.

وقال مصدر أوكراني "سيشجع ذلك الآخرين على إعطاء الدبابات".

لم تتخذ حكومة ريشي سوناك أي قرار نهائي حتى الآن، ولكن إذا وقعت بريطانيا على مثل هذا التسليم، فستصبح أول دولة تستجيب لنداءات القادة الأوكرانيين لتجهيز جيشهم بدبابات غربية قوية.

ومن المقرر أن يعقد تجمع تقوده الولايات المتحدة يضم نحو 50 دولة، بما في ذلك بريطانيا، يقدم دعما عسكريا لأوكرانيا، اجتماعه القادم في 20 يناير.

أي إعلانات حول المساعدة الجديدة، مثل الدبابات، يمكن أن تتزامن مع اجتماع المجموعة.

واقترح أحد المصادر أن بريطانيا قد تقدم حوالي 10 دبابات تشالنجر 2، وهو ما يكفي لتجهيز سرب.

هل ستؤثر على مسار الحرب؟

وقال المصدر إن هذا في حد ذاته لن يكون "تغييرا لمسار الحرب" لكنه سيظل مهما للغاية لأن هذه الخطوة ستخرق الحاجز الذي منع الحلفاء حتى الآن من تقديم الدبابات الغربية إلى أوكرانيا خوفا من أن ينظر إليهم على أنه تصعيد مفرط من قبل روسيا.

وقالت المصادر إن ذلك قد يدفع الحلفاء الآخرين إلى فعل الشيء نفسه.

ألمانيا أكثر حذرا

لطالما طلبت أوكرانيا إنتاج دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع بكميات كبيرة، والتي يستخدمها العديد من الحلفاء الأوروبيين، بما في ذلك ألمانيا وبولندا وفنلندا وهولندا وإسبانيا.

وأشارت وارسو وهلسنكي بالفعل إلى استعدادهما لتزويد كييف بدبابات ليوبارد، لكن هذا يتطلب موافقة من برلين لأن ألمانيا تحمل رخصة التصدير.

واعتمد أولاف شولتس، المستشار الألماني، نهجا أكثر حذرا لتزويد أوكرانيا بالأسلحة من دول أخرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة.

وعد أميركي

وقالت برلين وواشنطن في بيان مشترك الأسبوع الماضي إنهما ستزودان أوكرانيا بمركبات قتالية مصفحة في تحول مهم في السياسة. بالنسبة لألمانيا، هذا يعني مركبة القتال "ماردر". بالنسبة للولايات المتحدة، فهي تتألف من مركبة "برادلي" القتالية.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال وزير الاقتصاد إن برلين لا تستطيع استبعاد تسليم دبابات ليوبارد، وهي مركبات قتال أثقل من دبابات ماردر، لكن المتحدث باسم الحكومة الألمانية قال يوم الاثنين إنه ليس لديها خطط لإرسال دبابات.