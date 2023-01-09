العالم اليوم - فتحي عبد الوهاب لـ"دوت الخليج": هذه شروطي لتمثيل أي دور

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 يناير 2023 05:26 مساءً - يعد النجم المصري فتحي عبد الوهاب من الممثلين القلائل الذين يجيدون تقديم الأدوار من دون تكرار. ومن خلال الخصوصية في حضوره، يقدّمه مخرجه وكأنه "مايسترو المسلسل" حتى وإن قدّم مشهدا واحدا.

وفي مقابلة مع "دوت الخليج" قال النجم المصري فتحي عبد الوهاب: لو لم أكتشف أخطائي في أعمالي طيلة مسيرتي الفنية لما كنت طورت نفسي.

أعمل على الأدوار التي أقدمها للجمهور كما أراهم في الحياة الواقعية الطبيعية.

الكوميديا معادلة عقلية وليست شعورية.

أستمتع بكوميديا الفارس، فمن لا يمتعه مشاهدة أعمال الفنان الراحل سمير غانم.

المنطقة الآمنة بالنسبة لي هي أي دور مكتوب بمهارة وبصدق.

أقبل أي عمل ضمن المنطقة الآمنة الخاصة بي.

لا أفرض وصايتي ووجهة نظري على الشخصية التي أؤديها.

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