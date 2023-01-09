بابا الفاتيكان: حيازة الأسلحة النووية أمر غير أخلاقى

جدة - نرمين السيد - قال بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، إن التهديد النووى لا يزال قائماً للأسف حتى يومنا هذا، مما يُغرق العالم فى الخوف والكرب، مضيفا: "لا يسعنى إلا أن أكرر هنا أن حيازة الأسلحة النووية أمر غير أخلاقى".





وشدد البابا فرنسيس، خلال حديثه إلى أعضاء السلك الدبلوماسى المعتمدين لدى الفاتيكان، ونقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أكى"، اليوم الإثنين، على أن "الجمود فى المفاوضات بشأن إعادة إطلاق خطة العمل الشاملة المشتركة، يثير قلقاً خاصاً"، لافتاً إلى أن الإنسانية ستكون على بعد خطوة واحدة من فنائها، لو لم يتمكن الحوار من أن يسود فى ظل إدراك الآثار المدمرة للأسلحة النووية. وحول الأزمة الأوكرانية، قال بابا الفاتيكان، إن الحرب تؤثر بشكل خاص على الأشخاص الأكثر هشاشة، كالأطفال والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة، وتمزق العائلات بشكل لا يمحى. وجدد البابا فرنسيس، مناشدته لوضع حد فورى لهذا الصراع، الذى تؤثر تبعاته على مناطق بأكملها حتى خارج أوروبا، بسبب التداعيات فى مجالى الطاقة وإنتاج الغذاء، فى إفريقيا والشرق الأوسط بشكل خاص.

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