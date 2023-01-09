«القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تدرس تزويد أوكرانيا بالدبابات لأول مرة

جدة - نرمين السيد - وكان الإليزيه أيضا قد كشف بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى، أن فرنسا سترسل دبابات قتالية مدرعة طراز "AMX-10 RC"، التى كانت باريس تستبدلها تدريجيا بدبابات "جاكوار" القتالية الجديدة.

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.