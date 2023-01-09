مجلس الأمن الروسى: ليس لدينا كراهية للأوكرانيين

جدة - نرمين السيد - وقال باتروشيف فى مقابلة مع صحيفة "أرجومنتى إى فاكتى": "نحن لسنا فى حالة حرب مع أوكرانيا، لأنه من حيث المبدأ لا يمكن أن يكون لدينا كراهية للأوكرانيين العاديين".
وشدد على أن التقاليد الأوكرانية قريبة من شعب روسيا، تماماً مثل تراث الشعب الروسى لا ينفصل عن ثقافة الأوكرانيين.
وأضاف باتروشيف "يرجى ملاحظة أن فى شبه جزيرة القرم يتم الحفاظ على اللغة الأوكرانية باعتبارها واحدة من لغات الدولة، ولا تزال المراكز الثقافية الأوكرانية وفرق الغناء والرقص الأوكرانى تعمل فى العديد من المدن، وفى جنوب الشرق الأقصى، وبالنظر إلى النسبة الكبيرة من المهاجرين منذ زمن ستوليبين ( بيوتر ستوليبين، أوائل القرن الـ 20)، فإن عددا كبيرا من السكان يعتبرون ثقافتهم الأصلية هى ثقافة الشعب الأوكرانى".
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