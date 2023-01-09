الكرملين يكشف حقيقة إطلاق موجة جديدة من التعبئة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية دميترى بيسكوف - للصحفيين اليوم الإثنين - إن "هذه شائعات لا أكثر"، داعيا إلى "عدم المبالغة فى إيلاء أهمية لقنوات تليجرام التى تنشر مذل هذه الشائعات"، وأكد أن "السلطات تظل المصدر الرئيسى للمعلومات".
وتابع بيسكوف أن تلك المزاعم تكررت فى عدد من المناسبات سابقاً، لذلك "ليس هناك حاجة لإيلاء مثل هذه الأهمية لقنوات (تليجرام) بشكل عام".
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