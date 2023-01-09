ميقاتى يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد

جدة - نرمين السيد - وأعرب طراف - خلال اللقاء الذى عقد، اليوم الإثنين، بالسراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية فى العاصمة بيروت - عن تمنياته للرئيس ميقاتى النجاح فى الموضوعات التى تشكل تحديات للبنان فى هذه الأيام.
وأضاف أنه عبر لميقاتى عن دعم الاتحاد الأوروبى لتحسين الأوضاع فى لبنان على مستويات عدة ومن بينها الملف الاقتصادى والملفات الأخرى.
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