باحث لـ«القاهرة الإخبارية»: الحكومة البريطانية تحاول احتواء غضب العاملين

وأضاف الشجنى، فى مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية" من العاصمة لندن، أن الحكومة البريطانية لن تستطيع استدعاء قوات الجيش كى يقوم بأدوار الأطباء أو السائقين أو المدرسين، مثلما فعلت فى قطاع المطارات الذى شهد إضرابًا من عاملى الجوازات.
ووصف أداء حكومة سوناك بالضعيف منذ تسلمها أمور البلاد، وتحاول بشتى الوسائل الاستمرار لمدة عام حتى يتعافى الاقتصاد نوعًا ما، ليدعو رئيس الحكومة بعد مدة لعقد انتخابات جديدة، وفقًا للدستور البريطانى.
ولفت إلى أنه رغم أن حكومة المحافظين بقيادة سوناك تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، وحتى إذا ما اتجهت الدفة نحو حزب العمال فليس هناك عصا سحرية فى أيديهم لحل الأزمات الاقتصادية فى ظل عجز الميزانية وتحقيق مطالبات النقابات برفع الأجور بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 26%، لأنه لا يوجد موارد للدخل تغطى هذا الإنفاق.
وحول توفير الحكومة نحو 300 مليون جنيه إسترلينى لسد العجز فى القطاع الصحى، يرى الباحث السياسى أن المبلغ ليس كافيًا، فى ظل سعى حكومة المحافظين لخصخصة النظام الصحى الذى يتمتع به البريطانيون، حيث أبرمت تعاقدات مع شركات خاصة فى القطاع لتحل محل منظمة الصحة البريطانية، وهو ما يخشاه الإنجليز.
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