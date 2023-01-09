التعاون الخليجى يرحب بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية بالسودان

جدة - نرمين السيد - رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية فى جمهورية السودان، وما تم من إجراءات لترتيب أولويات هذه العملية، وتنفيذ إجراءات تهيئة المناخ وبناء الثقة بين الأطراف كافة.





وأكّد الأمين العام فى تصريح اليوم الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، دعم مجلس التعاون للجهود الدولية للآلية الثلاثية ممثلة بالبعثة الأممية فى السودان "اليونيتامس" والاتحاد الأفريقى والإيقاد، واستمرار موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام، وصون الأمن والاستقرار والنماء فى جمهورية السودان الشقيقة.

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