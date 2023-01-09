الرئيس العراقى يؤكد موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الرئيس العراقى - خلال لقائه، اليوم الإثنين، ممثل الرئيس الفلسطينيّ أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الفريق جبريل الرجوب، فى قصر بغداد - أن "شعب العراق بكل قومياته وأطيافه يعتبرون القضية الفلسطينية قضيتهم"، مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية تعزز العمل المشترك مع الحكومة الفلسطينية فى دعم قضيتها العادلة".

داخليا، لفت الرئيس العراقى - وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع" - إلى أن العراق مرّ بكثير من الحروب والمشاكل، مؤكدا أن السلام هو الذى يحقق الازدهار.

من جانبه، نقل ممثل الرئيس الفلسطينيّ تحيات الرئيس محمود عباس وتهانيه بمناسبة النجاح المتميز لافتتاح بطولة كأس الخليج فى البصرة، مشيراً إلى أن هذا النجاح هو حدث مهم وبداية حيوية لعودة الرياضة العراقية.

وأكد الرجوب أن هذا دليل على الاستقرار الأمنى الذى يعيشه العراق، لافتا إلى تقدير فلسطين، حكومة وشعباً، للمواقف التاريخية للعراق الداعمة للقضية الفلسطينية ومساندتها لمطالب الفلسطينيين.

وأعرب عن أمل بلاده فى دعم العراق ومساعدته فى توحيد الموقف الفلسطينى.