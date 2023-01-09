الاتحاد الأوروبى يبحث إمكانية نشر بعثة مراقبة جديدة فى أرمينيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - فى بيان - أن أعضاء الفريق الأوروبى اجتمعوا مع وزير الخارجية الأرمينى أرارات ميرزويان؛ لمناقشة عمل بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبى التى أنهت مهمتها فى 19 ديسمبر الماضى، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أرمنبرس" الأرمينية. وخلال الاجتماع، أعرب ميرزويان عن تقديره الكبير لدور بعثة المراقبة فى تعزيز الاستقرار فى المنطقة ومنع اعتداءات جديدة على أرمينيا. وأعربت وزارة الخارجية الأرمينية عن استعدادها لمواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى هذا الشأن. يُشار إلى أنه فى ديسمبر الماضى، عندما أكملت بعثة المراقبة الأولى عملها، قال الاتحاد الأوروبى: "ستنشر بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبى فى جورجيا فريقا للمساعدة فى التخطيط الانتقالى فى أرمينيا لتعزيز وعى الاتحاد الأوروبى بالوضع الأمنى، وكذلك المساهمة فى التخطيط والإعداد لبعثة مدنية جديدة محتملة فى أرمينيا".

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