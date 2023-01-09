إندونيسيا وماليزيا تتعهدان بالتعاون لتعزيز دور رابطة آسيان عالميًا

وقال ويدودو -فى بيان مشترك مع أنور إبراهيم فى أعقاب اجتماعهما فى إندونيسيا- "اتفقنا على مواصلة تعزيز الآسيان، وعلى ضرورة أن تكون الآسيان قادرة على لعب دور مركزى فى جعل منطقة المحيطين الهندى والهادئ سلمية ومزدهرة ومستقرة"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.
وأعرب الرئيس الإندونيسى عن ثقته فى أنه تحت قيادة رئيس الوزراء أنور إبراهيم سيتعزز التعاون بين إندونيسيا وماليزيا، مؤكدا أن ماليزيا ليست فقط جارة قريبة لإندونيسيا ولكنها أيضا دولة حليفة تتمتع بعلاقات قوية معها.
وأشار ويدودو إلى أن إندونيسيا وماليزيا تشتركان أيضا فى نفس الآراء بشأن ميانمار، واتفقت الدولتان على حث المجلس العسكرى فى ميانمار على تنفيذ نقاط التوافق الخمس التى اتفقت عليها دول الآسيان.
ووقع الجانبان خلال اجتاعهما الثنائى مذكرات تفاهم فى مجالات الشحن وتمويل الصادرات والواردات والطاقة الخضراء وتطوير صناعة البطاريات وغيرها، كما تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بشأن الحدود البرية والبحرية بين البلدين.
ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الماليزى عن التزامه بحماية العمال المهاجرين الإندونيسيين، ووجه دعوة إلى الرئيس الإندونيسى لزيارة ماليزيا فى أقرب وقت لتعزيز المفاوضات بشأن مختلف جوانب التعاون الثنائي
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