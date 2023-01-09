رئيس وزراء اليابان يصل فرنسا لبحث سبل معالجة التحديات العالمية

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن زيارة رئيس الوزراء لفرنسا تأتى فى إطار جولته الخارجية التى تشمل أيضا إيطاليا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ولقاء زعماء هذه الدول قبل قمة مجموعة السبع فى شهر مايو والمقرر انعقادها فى مدينة "هيروشيما"، حيث تستضيفها اليابان بصفتها رئيس المجموعة.

ومن المتوقع أن يدعو كيشيدا ماكرون للمساعدة فى إنجاح قمة "هيروشيما"، كما أنه من المتوقع أن يبحث الزعيمان سبل معالجة التحديات العالمية مثل الحرب فى أوكرانيا وأزمتى الغذاء والطاقة ونزع السلاح النووى وتغير المناخ.

كما أنه من المتوقع أيضا أن يخبر كيشيدا ماكرون عن مبادرات اليابان لتعزيز قدراتها الدفاعية وأن يطلب من الرئيس الفرنسى زيادة العلاقات الأمنية بين قوات الدفاع الذاتى فى البلاد والجيش الفرنسى من خلال وسائل مختلفة مثل التدريبات المشتركة.

ومن المتوقع أيضا أن يدعو كيشيدا إلى التعاون لتحقيق هدف أن تكون منطقة المحيطين الهندى والهادئ حرة ومفتوحة.