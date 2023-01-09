الكرملين: إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا لن تعطل أهداف عمليتنا العسكرية

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الإثنين، تعليقا على قرار فرنسا تزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية: "ليس من المنطقى الحديث فقط عن القرار الفرنسى. نحن نعلم أن أوروبا الجماعية وحلف شمال الأطلسى والولايات المتحدة الأمريكية قد ضخت بالفعل عشرات المليارات من الدولارات إلى أوكرانيا من خلال إمدادات الأسلحة".

وشدد على أن عمليات التسليم هذه لا يمكن أن تغير شيئا جوهريا، قائلا "إن عمليات التسليم هذه يمكن أن تزيد الألم للشعب الأوكرانى وتطيل من معاناته. لكنها لا تستطيع حل أى شيء من حيث المبدأ. هذه الإمدادات ليست قادرة على تعطيل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".

وكان الإليزيه قد كشف بعد مكالمة هاتفية بين ماكرون ونظيره الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى، أن فرنسا سترسل دبابات قتالية مدرعة طراز "AMX-10 RC"، التى كانت باريس تستبدلها تدريجيا بدبابات "جاكوار" القتالية الجديدة.