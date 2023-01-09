فنلندا تلزم المسافرين الصينيين بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كورونا

جدة - نرمين السيد - قررت فنلندا إلزام المسافرين القادمين من الصين بتقديم نتائج سلبية لاختبار كوفيد-19، بعد توصل مجموعة العمل الوزارية الفنلندية المسؤولة عن إدارة جائحة كورونا لقرار بهذا الشأن.





وسيُطلب من المسافرين من الصين تقديم نتائج سلبية لاختبار فيروس كورونا قبل 48 ساعة من توجههم إلى فنلندا، كما سيُطلب من الطاقم والركاب على الرحلات الجوية من وإلى الصين ارتداء أقنعة الوجه.

وقالت وزيرة شؤون الأسرة والخدمات الاجتماعية الفنلندية كريستا كيورو - بحسب صحيفة "هلسنكى تايمز" الفنلندية - إن الضوابط ليست وسيلة لمنع متغيرات فيروس كورونا الجديدة من دخول فنلندا، ولكنها وسيلة "لكسب الوقت" قبل الحصول على بيانات أكثر دقة عن انتشار الفيروس من بكين.

وأضافت: "سنكون قادرين على كسب الوقت قبل تسلم هذه المعلومات من الصين. يتعلق الأمر باكتشاف نوع الفيروس الذى يجب أن نتوقعه بالإضافة إلى العبء الحالى. إن العبء على المستشفيات مرتفع للغاية. ومن الطبيعى أن تشعر دول الاتحاد الأوروبى بالقلق من حجم أى عبء إضافى".

وأعربت الوزيرة عن قلقها حيال نقص البيانات المتعلقة بإصابات فيروس كورونا، ودخول المستشفيات والوفيات فى الصين، لافتا إلى أن فنلندا ستبدأ أيضا فى جمع عينات مياه الصرف الصحى من الطائرات لتطوير فهم أفضل للوضع.