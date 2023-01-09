زلزال يضرب كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن الزلزال وقع فى الساعة 1:28 صباحا وكان مركزه فى المياه على بعد 25 كيلومترا غربى "كانجهوا" بعمق 19 كيلومترا. ويعد زلزال اليوم أول زلزال تزيد قوته على 3 درجات على مقياس ريختر يضرب البلاد منذ عام، وقد وقع آخر زلزال بقوة مماثلة فى جوسان على بعد 110 كيلومترات جنوب شرق سول فى 29 أكتوبر الماضى، وبلغت قوته 4.1 درجات.

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