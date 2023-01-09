جدة - نرمين السيد - ذكرت القناة "السابعة" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن رئيس الائتلاف الحاكم بالكنيست أوفير كاتس "حزب الليكود"، سيعفى أعضاء الكنيست من اتباع الانضباط الحزبى فيما يتعلق بتشريعات جديدة ستلغى الجنسية أو الإقامة الدائمة لعرب إسرائيل الذين يدانون فى عمليات أو الذين يقبلون تعويضات مالية عن عمليات قاموا بها من السلطة الفلسطينية.





وأوضحت القناة "أن الائتلاف الحاكم برئاسة بينامين نتنياهو، بالتعاون مع أحزاب المعارضة الرئيسية، يخطط لإقرار التشريع سريعا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسينزع التشريع الجديد الجنسية أو حقوق الإقامة من أى عربى إسرائيلى "عرب الـ48" ثبت أنه قبل تعويضًا ماليًا من السلطة الفلسطينية لتنفيذه عمليات ضد إسرائيل، حيث سيعتبر هذا الشخص قد تخلى طواعية عن جنسيته الإسرائيلية أو وضع الإقامة الدائمة، بقبوله أموالا من السلطة الفلسطينية". وأشارت القناة "إلى أنه سيتم بعد ذلك نقل الأمر إلى وزارة الداخلية، التى ستقوم بتنفيذ الإلغاء، وسيتم نقل الشخص المعنى إلى الأراضى التى تسيطر عليها السلطة الفلسطينية فى نهاية فترة سجنه".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة إسرائيلية: تمرير قانون يُسقط الجنسية عن مُنفذى العمليات من عرب 48 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.