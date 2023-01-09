القاهرة الإخبارية: الاتجار بالبشر أزمة تضرب الجزائر.. وتبون يبحث مكافحته

جدة - نرمين السيد - وأضاف ربيج، خلال مداخلة شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن القانون سيقطع الطريق على المنظمات والجماعات المسلحة التى تتاجر بالبشر، لأنها أصبحت تشكل تهديدًا على حقوق الإنسان.
وأوضح أن الجزائر تعمل بالتنسيق مع كل المنظمات المجتمعية فى الجزائر لمنع أى نوع من الاتجار بالبشر، والتبليغ عن المنظمات التى تمتهن تلك التجارة
وأكد الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، فى وقت سابق، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته سيشكل قيمة مضافة ويعزز النصوص القانونية فى مجال حماية حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذى ترأسه مع أعضاء حكومته، أمس الأحد بمقر الرئاسة الجزائرية بالعاصمة، ووجه تبون بإعادة تحريك وبعث كل المشاريع المتوقفة لمحطات تصفية المياه المستعملة، عبر الولايات، وإدخالها قيد الاستغلال، لاستخدامها فى الرى الزراعى عوضا عن المياه الجوفية.
كما شدد الرئيس الجزائرى على أعضاء الحكومة بضرورة مواصلة محاربة المضاربة، والاستمرار فى شن حملات لكشف المضاربين ومخططاتهم للرأى العام.
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