العالم اليوم - منطقة اليورو.. معدل البطالة مستقر ومعنويات المستثمرين تتحسن

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 يناير 2023 02:18 مساءً - قال مكتب الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي (يوروستات) الاثنين إن معدل البطالة في منطقة اليورو لم يتغير في نوفمبر وظل عند مستوى قياسي منخفض كما هو متوقع، إذ تراجع عدد العاطلين عن العمل قليلا.

وأضاف أن معدل البطالة في الدول العشرين التي تتعامل باليورو بلغ 6.5 بالمئة من قوة العمل في نوفمبر وهي نفس النسبة التي سجلها في أكتوبر وتتماشى مع توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

وتراجع عدد العاطلين عن العمل إلى 10.849 مليون شخص في نوفمبر من 10.851 مليون شخص في أكتوبر في مؤشر على أن سوق العمل لا تزال آخذة في التشديد رغم توقعات الاقتصاديين بركود فني من الربع الأخير من 2022.

معنويات المستثمرين تتحسن للشهر الثالث على التوالي

من ناحية أخرى، أظهر مسح صدر اليوم أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تحسنت للشهر الثالث على التوالي في يناير إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو 2022، لكنها ظلت في النطاق السلبي، وهو ما يعكس وضعا اقتصاديا صعبا.

وارتفع مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى سالب 17.5 في يناير من سالب 21 في ديسمبر، متجاوزا توقعات المحللين لقراءة عند سالب 18.

ارتفع مؤشر التوقعات إلى سالب 15.8 من سالب 22 في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022.

كما ارتفع مؤشر للنظرة إلى الوضع الحالي في منطقة اليورو إلى سالب 19.3 من سالب 20، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2022 وأيضا الارتفاع الثالث على التوالي.

وقالت سنتكس إن الاستطلاع شمل 1228 مستثمرا أجري في الفترة ما بين 5 يناير و7 يناير.