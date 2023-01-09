«فاينانشيال تايمز»: روسيا تنتقم لهجوم ماكيفكا

جدة - نرمين السيد - نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية مقالا تطرق إلى الوضع فى أوكرانيا فى خضم ضربات روسية مكثفة بشرق البلاد، وقالت إن موسكو شنت هجمات صاروخية فور انتهاء الهدنة، الأحد، فى هجوم بدا كأنه انتقام لحادث ماكيفكا الذى شنته كييف وأسفر عن مقتل 89 جندياً روسيا الأسبوع الماضى.





ونقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها قصفت نظيرتها الأوكرانية فى مدينة كراماتورسك الشرقية رداً على هجوم شنته الأخيرة استهدف منشأة تستخدم كقاعدة للجنود الروس فى مدينة ماكيفكا، وهى مدينة أخرى فى دونيتسك.

ووفقا لتقرير الصحيفة، ادعى المدونون العسكريون الروس أن قوات بلادهم استولت على أراض حول منطقة سوليدار بشرق البلاد أيضا، مما قد يسمح لها بمحاصرة باخموت، وسيجعل من الصعب على أوكرانيا السيطرة على المدينة التى تشكل معركتها محور الحرب فى الوقت الحالى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانسحاب الأوكرانى من سوليدار – إذا ثبت - يمثل أول نجاح عسكرى لموسكو بعد سلسلة من الهجمات المضادة الأوكرانية التى دفعت القوات الروسية للتراجع فى شمال شرق وجنوب البلاد الصيف الماضي.

ونقلت الصحيفة عن تقرير لـ"معهد دراسة الحرب"، ومقره واشنطن، قوله إنه حتى لو كانت تدوينات المدونين الروس دقيقة، فإن سيطرة القوات الروسية على سوليدار لا تجعلها بالضرورة قادرة على تطويق باخموت المهمة استراتيجيا.

فى المقابل، شنت كييف هجوما مضادا، الأحد، بصواريخ "هيمارس" الأمريكية، حيث قال المسؤولون الذين نصبتهم موسكو إن القصف الأوكرانى ألحق أضرارًا بمحطة طاقة فى منطقة دونيتسك.

وقالت السلطات فى مدينة لوتوهين بمنطقة لوجانسك، إن الانفجار القوى الذى وقع فى أحد خطوط أنابيب الغاز، والذى خلف مؤقتًا أكثر من 13 ألف عميل دون غاز، كان على الأرجح نتيجة "تخريب أوكرانى".

وقالت "فاينانشيال تايمز" إن الهجوم الأخير يعد الأحدث فى سلسلة من الضربات الأخيرة على البنية التحتية للطاقة وخطوط السكك الحديدية داخل الأراضى التى تسيطر عليها موسكو والتى قالت السلطات الروسية "إنها قد تشمل خلايا نائمة من الجيش الأوكرانى وسكان محليين متحالفين مع كييف".

وأوضح تقرير حديث للمعهد أن التحليل الخاص به يرجع بشكل كبير إلى حقيقة أن القوات الروسية كانت قد كثفت من وتيرة هجمات الطائرات دون طيار فى أنحاء أوكرانيا منذ ديسمبر الماضي. وأشار إلى أن الكرملين يأمل فى مواصلة هجومه على البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا دون استنفاد مخزوناته من الصواريخ.

ونقلا عن بيان صادر عن جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني، قال "معهد دراسة الحرب" إن الكرملين يدرس شراء شحنة أخرى من طائرات "شاهد" دون طيار، التى كان قد تم شراؤها سابقًا على دفعات تتراوح بين 200 و300 طائرة.