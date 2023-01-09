تصريح صينى جديد بشأن متحورات كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد خبير بمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها فى الصين، أن المتغيرات الفرعية لكوفيد-19 من أوميكرون XBB لم تتطور إلى متغيرات فرعية سائدة فى الصين، ولن تتسبب فى انتشار وباء واسع النطاق فى البلاد فى المرحلة الحالية.





وشارك تشن تساو، باحث فى المعهد الوطنى للسيطرة على الأمراض الفيروسية والوقاية منها التابع لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فى الصين، المعلومات فى مؤتمر صحفى عقدته آلية الوقاية والسيطرة المشتركة ضد كوفيد-19 التابعة لمجلس الدولة يوم الأحد الماضي. وفى إشارة إلى المخاطر المتزايدة للحالات القادمة من الخارج التى تسببها المتغيرات الفرعية XBB، قال تشن إن الأجسام المضادة التى ينتجها المصابون مؤخرًا بالسلالات الفرعية BA.5.2 وBF.7 ستحميهم من المتغيرات الفرعية XBB إلى حد ما. وأضاف تشن إلى أنه فى الوقت نفسه، عززت البلاد نظام المراقبة على متغيرات فيروس كورونا الجديد وأعدت خطط استجابة مستهدفة.

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