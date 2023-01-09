العالم اليوم - تطير دون توقف.. الصين تطوّر مسيّرة بتقنية شحن "ثورية"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 يناير 2023 01:20 مساءً - طوّر باحثون في الصين، طريقة لاستخدام أشعة الليزر عالية الطاقة، ليس لتدمير الطائرات بدون طيار "الدرون"، ولكن لإبقائها في الجو "إلى الأبد".

واختبر البروفيسور لي شويلونغ وزملاءه في جامعة "نورث وسترن بوليتكنيكال"، فكرة تزويد طائرة بدون طيار بوحدة كهروضوئية، تحول الطاقة الضوئية إلى كهربائية.

وهكذا فلن يكون بمقدور شعاع الليزر عالي الدقة تعقب طائرات "الدرون" فحسب، بل وتشغيلها عن بعد أيضا.

وحسبما أوردت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، فقد نجحت تجربة في الجمع بين عملية الشحن المستقل ونقل الإشارات الذكية وتكنولوجيا المعالجة، الأمر الذي يؤشر للإمكانيات غير المحدودة لطاقة التشغيل التي يمكن تطبيقها على طائرات "الدرون" بنظام الكشف البصري بالأشعة تحت الحمراء من الطيف الكهرومغناطيسي.

ولزيادة مسافة نقل الطاقة اللاسلكية، احتاج الباحثون إلى طريقة تمكنهم من تخفيف شدة تدفق الليزر التقليدي في الغلاف الجوي، حيث تمثل الحل في تقنية تشكيل شعاع متكيف يمكن ضبط شدته.

ويضمن الحل إمكانية تقليل الآثار السلبية لاضطراب الهواء وتغيرات الكثافة في الغلاف الجوي، ما يحسّن من فعالية وموثوقية توصيل طاقة الليزر لمسافات طويلة.

ولمزيد من الفعالية، أضيفت خوارزمية حماية أيضا إلى النظام، تقوم تلقائيا بضبط طاقة الليزر إلى نطاق آمن بمجرد اكتشاف عائق في مسار الحزمة.

ولم يكشف الفريق عن تفاصيل مدى النظام وكفاءة التحويل الكهروضوئي، بسبب حساسية التكنولوجيا التي لها استخدامات محتملة في التطبيقات العسكرية، إلا أن الصحيفة الصينية أشارت لإمكانية تحليق "الدرون" لارتفاع مماثل لناطحة سحاب.