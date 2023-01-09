الأمير هاري: والدتي الأميرة ديانا لم تمت لكنها اختفت قليلا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 12:29 مساءً - كشف الأمير هاري تفاصيل جديدة عن والدته الأميرة ديانا والتي لقيت مصرعها إثر حادث سيارة باريس عام 1997.

وقال الأمير هاري، خلال تصريحات له مع برنامج 60 دقيقة، إنه وشقيقه الأكبر ويليام كانا مقتنعان بأن والدتهما الأميرة ديانا على قيد الحياة، قائلا إنهما اعتقدا أنها ستتواصل في يوم من الأيام مع أبنائها وتأخذهم بعيدا.

وأضاف أنه تحدث مع وليم مراراعن فكرة أن والدتهما لم تتوف في حادث سيارة باريس عام 1997، لكنها قررت بدلاً من ذلك الاختفاء لبعض الوقت، وأن ما حدث كان جزءا من خطة.

وأوضح أنه “لفترة طويلة، رفض قبول أن أمي ذهبت، معتقدا أنها اختفت لبعض الوقت، وبعد ذلك ستتصل بنه وسيذهب”.

واعترف بأنه أبقى هذا الاعتقاد حياً “لسنوات عديدة”، مضيفاً أنه كان لديه قدر كبير من الأمل في أن والدته ستعود ذات يوم لتكون مع أطفالها، حتى طالب في النهاية بمنحه حق الوصول إلى تقرير الشرطة عن وفاتها، والذي تضمن صوراً قاسية لمسرح الحادثة.

وقال هاري: “كان هناك هذا الثقل على صدري الذي شعرت به لسنوات عديدة لدرجة أنني لم أستطع البكاء أبدا”.

وأضاف هاري أنه كافح مع حزنه لسنوات، وبدأ تجربة العقاقير المخدرة حتى يتعامل مع وفاة والدته.

ولفت هاري إلى أن ما تناوله من أدوية مخدرة كان سبيله للتخلص.