حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 12:29 مساءً - قال رئيس الائتلاف ورئيس لجنة الكنيست للاحتلال الإسرائيلي أوفير كاتس، من حزب الليكود اليميني المتطرف، إنه سيقدم مقترح إسرائيلي لسحب الجنسية من فلسطيني الداخل المحتل عام 48.

وذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنه وبحسب القانون العنصري، فإن كل فلسطيني من أراضي الداخل المحتل عام 48 يقوم بأي أنشطة أو أعمال على خلفية قومية، أو يثبت تلقيه أموالا من السلطة الفلسطينية، سيعتبر وكأنه تنازل عن جنسيته وإقامته، وسيتم طرده إلى الأراضي الفلسطينية بعد إنهاء محكوميته.

يذكر أن في إطار الحملة المستمرة من قبل الحكومة اليمينة الإسرائيلية الجديدة بزعامة بنيامين نتنياهو، صادق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش ،مساء أمس، على قرار مصادرة 139 مليون شيقل من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، التي يجبيها الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية.

كما و أصدر وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير أوامره للشرطة بحظر رفع أي علم فلسطيني في الأماكن العامة.

وذكرت صحيفة “هآرتس”، أن قرار بن غفير جاء على خلفية رفع العلم الفلسطيني في الاحتفالات التي نظمت في بلدة عارة، نهاية الأسبوع الماضي، احتفالا بتحرر عميد الأسرى الفلسطينيين، ​​كريم يونس، بعد قضائه 40 عاما في السجون الإسرائيلية.